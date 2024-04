Czy Blizzard planuje kolejne filmy z uniwersum Warcraft?

John Hight odniósł się również do kwestii związanej z planami na nowe gry w uniwersum Warcraft. Wielu fanów mogłoby być zainteresowanych kolejnymi produkcjami z serii. Blizzard bierze pod uwagę taką możliwość, jednak podobnie jak w przypadku filmów, kluczową kwestią jest odnalezienie odpowiedniego partnera do współpracy.

Myślę, że gdybyśmy znaleźli odpowiedniego partnera w odpowiednim momencie, zwłaszcza takiego, który ma biegłość w gatunku gier, w którym my się nie specjalizujemy, byłby to idealny partner do współpracy i jesteśmy na to otwarci. To jest jednak stosunkowo nowy pomysł. Jestem na to otwarty, ponieważ chcę, by Warcraft był obecny na rynku nieco szerzej niż obecnie, ale nie chcę też, byśmy rozwijali się tak szybko, że nie bylibyśmy już w stanie zapewnić obsługi odbiorcom, których mamy. Myślę jednak, że istnieje pewna korzyść z wykorzystania innych firm, które podzielają naszą miłość do gry, mają naprawdę fajny pomysł, podzielają naszą wiarę w jakość i są w stanie go zrealizować. – uważa dyrektor franczyzy Warcraft.