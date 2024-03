Wolverine w Avengers: Secret Wars? Hugh Jackman stawia Marvelowi jeden warunek

Niecały miesiąc temu przy okazji Super Bowl Marvel zaprezentował pierwszy zwiastun Deadpool & Wolverine, czyli trzeciej części przygód Pyskatego Najemnika, który tym razem połączy siły z Loganem. W tej roli ponownie zobaczymy Hugh Jackmana, a od wielu miesięcy krążą plotki, że nie jest to jednorazowy powrót do roli popularnego X-Mena. Od dawna pojawiają się doniesienia, że Wolverine ma pojawić się w Avengers: Secret Wars, czyli szóstej odsłonie przygód tytułowych superbohaterów. Sam aktor ma być zainteresowany występem w filmie, ale studio musi spełnić jego warunek.

Robert Downey Jr. może jednak wrócić do roli jako Iron Man z alternatywnej rzeczywistości. Tym samym Marvel nie naruszyłby integralności całego uniwersum, a Hugh Jackman miałby okazję zagrać u boku tego aktora.

Marvel już wcześniej miał plany, aby przywrócić oryginalny skład Avengers, więc jakieś pomysły na powrót Roberta Downeya Jr. do postaci Tony’ego Starka już były. Nie wiadomo, czy Marvel zgodzi się na warunek Jackmana. Na decyzję zapewne poczekają do premiery Deadpool & Wolverine i reakcji publiczności na Logana. Jeżeli będą pozytywne, to z pewnością powrócą do rozmów a Jackmanem, aby przekonać go do jeszcze jednego wystąpienia w roli Wolverine’a.