Wo Long: Fallen Dynasty ze świetnym wynikiem. Twórcy zdradzają liczbę graczy

W połowie lutego Wo Long: Fallen Dynasty połączyło siły z Lies of P. Na rynek trafiło także nowe wydanie soulslike’a od Team Ninja, oferujące trzy dodatki: „Battle of Zhongyuan”, „Conquerer of Jiangdong” oraz „Upheaval in Jingxiang”. Teraz deweloperzy chwalą się liczba graczy, którzy sprawdzili produkcję.

W Wo Long: Fallen Dynasty zagrało miliony osób. Twórcy zdradzają liczbę graczy

Wo Long: Fallen Dynasty to produkcja, która zadebiutowała na rynku w marcu ubiegłego roku. Tytuł trafił w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass i został ciepło przyjęty przez recenzentów, uzyskując w serwisie Tytuł trafił w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass i został ciepło przyjęty przez recenzentów, uzyskując w serwisie Metacritic ocenę na poziomie 80/100. Tymczasem deweloperzy z Team Ninja postanowili pochwalić się liczbą graczy, która sprawdziła soulslike japońskiego studia.

Jak podają w mediach społecznościowych twórcy, w Wo Long: Fallen Dynasty zagrało już ponad 5 milionów osób. Należy jednak pamiętać, że nie jest to liczba sprzedanych kopii. Dodatkowo na wynik może w dużej mierze wpływać fakt, że tytuł dostępny jest w ramach usługi Xbox Game Pass.

Jeśli zaś chodzi o Wo Long: Fallen Dynasty, tytuł zadebiutował 3 marca 2023 roku i jest dostępny na PC oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Na zakończenie warto przypomnieć, że wkrótce w ręce graczy trafi kolejna produkcja od Team Ninja. Mowa o Rise of the Ronin , którego premiera zaplanowana jest na 22 marca 2024 roku.