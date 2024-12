Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów ze specjalnym materiałem. Udostępniono początek filmu

Najwyraźniej marketingowcy wielkich wytwórni znaleźli sobie nowy trend dotyczący promocji nadchodzących filmów. Dopiero co Kraven Łowca od Sony Pictures otrzymał materiał prezentujący pierwsze osiem minut filmu, a ten sam sposób zachęcenia widzów do wybrania się do kina wykorzystał Warner Bros. przy Władcy Pierścieni: Wojny Rohirrimów. Animowana produkcja już w przyszłym tygodniu trafi do kin, a teraz każdy chętny może sprawdzić początek filmu przed jego oficjalną premierą.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – Warner Bros. udostępnił początek filmu

Filmowi Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów nie można odmówić klimatu, który może stanowić jeden z najważniejszych atutów. W ośmiominutowym materiale możemy zobaczyć sam początek historii rudowłosej Héry, która popełnia straszliwy błąd, przechodząc obok patrolujących orków. To właśnie od tego wydarzenia rozpocznie się cała opowieść z nadchodzącej animacji. Wideo zobaczycie poniżej.