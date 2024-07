Władca Pierścieni na Unreal Engine 5. Tak mogłaby wyglądać nowa gra o Drużynie Pierścienia

Autor filmu nie chce poprzestawać na tym jednym projekcie i już realizuje kolejne. Jego następnym celem jest odtworzenie bitwy o Helmowy Jar z Władcy Pierścieni: Dwie Wieże. Malinics chce wykorzystać dynamiczny system pogodowy, który zaprezentuje m.in. scenę zachodzącego słońca, które wkrótce przemienia się w złowrogą noc z padającym deszczem i piorunami.

Dużo bawiłem się mechaniką ruchu i fajnie byłoby stworzyć krótkie wideo, w której wcielamy się w hobbita uciekającego przed Upiorem Pierścienia w drodze do Rozbrykanego Kucyka. Można tam zrobić tak wiele, że mogłaby to być prawie osobna gra w stylu gatunku „ucieczka przed potworem”. Mam nadzieję, że kiedyś zrobię obie – bo wykorzystanie tej technologii do ponownego wyobrażenia sobie świata Tolkiena i oczywiście filmów Petera Jacksona to świetna zabawa. To największe wizualne inspiracje.