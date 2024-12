Wkrótce zbudujemy słodkie imperium. Chocolate Factory Simulator zmierza na Steam

W Chocolate Factory Simulator gracze wcielą się w rolę właściciela fabryki czekolady, gdzie będą projektować, produkować i sprzedawać różnorodne słodkości. Gra zaoferuje szeroki wachlarz opcji personalizacji, pozwalając na eksperymentowanie z kształtami, kolorami i smakami czekolady, by stworzyć unikalne wyroby.

Oprócz tworzenia czekoladowych arcydzieł gracze będą musieli również zarządzać produkcją, ulepszać maszyny i rozbudowywać swoją fabrykę. Niezbędne będzie również realizowanie zamówień klientów, dbając o ich zadowolenie i budując renomę swojej marki. W miarę postępów w grze będziemy mogli wspinać się po szczeblach cukierniczej ligi, rywalizując z innymi mistrzami czekoladowego rzemiosła.

Witamy w Symulatorze Fabryki Czekolady, gdzie koła zębate i para pracują bez przerwy, by stworzyć najpyszniejszą czekoladę! Skorzystaj ze swojego warsztatu pełnego maszyn dla smakoszy, aby stworzyć każdy rodzaj czekolady, jaki mogą sobie wymarzyć Twoi klienci! Steampunkowa technologia świata jest idealna do produkcji słodyczy, a wszystko to jest dostępne w twojej manufakturze. – brzmi opis gry.