Willow to największa porażka Disney+. Streamer w końcu przyznał się, ile stracił

Zakończenie pandemii okazało się dla wielu serwisów streamingowych bardzo ciężką próbą. Okazało się, że po dwóch tłustych latach, gdy zamknięci w domach ludzie poszukiwali rozrywek i ilość subskrybentów rosła, skończyły się bezpowrotnie. Nawet pozornie niezłomni giganci, tacy jak Disney, poczuli nóż na gardle. Tylko w ostatnim kwartale stracił on dziesięć milionów subskrybentów i aż dziwne, że pozwolił sobie na wiele niezwykle kosztownych porażek. To zmusiło wytwórnię do cięcia kosztów.