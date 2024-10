Wiemy, ile czasu zajmie przejście A Quiet Place: The Road Ahead. Poziom trudności wpłynie na długość rozgrywki

Doświadczenie trwa od 8 do 12 godzin, w zależności od wybranego poziomu trudności, a przede wszystkim od tego, jak bardzo chcesz ukończyć grę w 100%, aby zebrać wszystkie przedmioty kolekcjonerskie i odblokować dodatki z menu głównego. Co więcej, czas trwania może się również wydłużyć dzięki dodatkowym biegom, gdy gracz zdecyduje się ponownie spróbować swoich sił na wyższym poziomie trudności. – przekazał producent.

Jeśli zaś chodzi o wspomnianą wyżej, ciekawą mechanikę związaną z dźwiękiem, A Quiet Place: The Road Ahead umożliwi włączenie mikrofonu i rozgrywkę w całkowitej ciszy – w przeciwnym wypadku potwory w grze, charakteryzujące się wrażliwym słuchem, będą mogły nas wykryć. Funkcja ta będzie opcjonalna.

Gra A Quiet Place: The Road Ahead to jednoosobowy przygodowy horror inspirowany docenioną przez widzów i krytyków serią filmów. To wyjątkowa historia o przetrwaniu pośród inwazji śmiertelnie niebezpiecznych istot. Bohaterką gry osadzonej w świecie A Quiet Place jest młoda kobieta, która jednocześnie zmaga się z apokaliptyczną katastrofą, konfliktami rodzinnymi oraz własnymi lękami. – czytamy na Steamie.