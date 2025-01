Wielki powrót w Gwiezdnych wojnach. Tej postaci nie widzieliśmy od 20 lat

Obecnie Lucasfilm nie ma zapowiedzianych żadnych nowych seriali z Gwiezdnych wojen. W produkcji znajduje się drugi sezon Andora, który zadebiutuje już tej wiosny na Disney+, a także drugi sezon Ahsoki. Przyszłość drugiej z produkcji uzależniony jest od kinowego sukcesu The Mandalorian & Grogu, który mógłby się rozwinąć do filmowej trylogii. Jeżeli jednak produkcja zawiedzie, to Dave Filoni będzie musiał jak najszybciej zakończyć swoją serię na miniserialu, który podsumuje historię Din Djarina, Boby Fetta, a także Ahsoki. Zanim do tego dojdzie, w nowych odcinkach byłej padawanki Anakina Skywalkera ma dojść do wielkiego powrotu. Byłaby to pierwsza okazja, aby ponownie zobaczyć tę postać na ekranie po dwudziestu latach.

Padme Amidala powróci w drugim sezonie Ahsoki?

Jak podał insider Kristian Harloff w swoim najnowszym materiale na YouTube, Lucasfilm planuje przywrócić Padmę do uniwersum. Natalie Portman już wcześniej przyznała, że byłaby otwarta na ponowne wcielenie się w Amidalę. Według Harloffa aktorka prowadzi już wstępne rozmowy ze studiem i jest „bliska osiągnięcia porozumienia”.