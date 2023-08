Wielki powrót Godzilli. Pierwsze zdjęcia z nowego serialu z uniwersum od Apple TV+

Godzilla x Kong: The New Empire to nie jedyna nowa produkcja z MonsterVerse, która znajduje się w produkcji. Legendary Pictures już wcześniej zamówiło serial rozszerzający uniwersum od Apple TV+. Na efekt prac musieliśmy trochę poczekać, ale teraz platforma zaprezentowała pierwsze zdjęcia oraz szczegóły dotyczące fabuły Monarch: Legacy of Monsters.

Monarch: Legacy of Monsters – pierwsze zdjęcia serialu z Godzillą od Apple TV+

Pierwszy sezon serialu będzie liczył dziesięć odcinków. Na ekranie oprócz Króla potworów, którego możemy zobaczyć na jednym z poniższych zdjęć, pojawią się również inne bestie. Serial będzie opowiadał o wydarzeniach rozgrywających się po bitwie w San Francisco. Bohaterami będzie rodzeństwo, które pragnie odkryć tajemnice ich ojca i powiązania między ich rodziną a tajemniczą organizacją znaną jako Monarch. Ślady prowadzą ich do świata potworów i doprowadzają do żołnierza Lee Shawa. Korporacja obawia się, że posiadana przez Shawa wiedza może im zagrozić.