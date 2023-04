Godzilla vs Kong 2 na pierwszym zwiastunie. Znamy oficjalny tytuł widowiska z potworami

Oczekiwana kontynuacja Godzilla vs Kong z 2021 roku doczekała się pierwszej zapowiedzi. Warner Bros podzielił się krótkim materiałem, na którym ujawnili oficjalny tytuł nadchodzącego widowiska, który brzmi Godzilla x Kong: The New Empire. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Godzilla x Kong: The New Empire – pierwszy zwiastun

Reżyserem drugiej części wspólnych przygód Godzilli i Konga został Adam Wingard, czyli twórca poprzedniego filmu. W obsadzie znaleźli się: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, którzy powrócą do swoich ról, a także Dan Stevens, Fala Chen i Rahcel House, którzy wcielą się w zupełnie nowych bohaterów w uniwersum.