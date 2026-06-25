Wielka tajemnica Batman: Arkham Knight ujawniona po 11 latach. Twórca przyznał, że był to jednak błąd

Fani długo dyskutowali, czy to zwykły błąd, czy twórcy rzeczywiście tak to wymyślili.

Batman: Arkham Knight zadebiutowało na rynku ponad jedenaście lat temu, ale gra wciąż skrywa pewne tajemnice. Jeden z takich szczegółów przez długi czas uchodził za celowy żart twórców, idealnie pasujący do relacji Batmana i Robina. Teraz okazało się jednak, że za wszystkim stał zwykły błąd. Batman: Arkham Knight – zabawne zachowanie towarzyszy nie było jednak zaplanowane przez twórców Chodzi o sytuację, w której podczas gry Batmanem kucnięcie sprawia, że Robin robi dokładnie to samo. Problem w tym, że zależność nie działa w drugą stronę. Gdy gracz steruje Robinem i kuca, Mroczny Rycerz nie zamierza powtarzać jego ruchu. Przez lata wielu fanów traktowało to jako zabawną sugestię ze strony Rocksteady, pokazującą, że Robin uważnie naśladuje Batmana, ale sam Batman nie czuje potrzeby dopasowywania się do swojego młodszego partnera.

Temat wrócił ostatnio za sprawą nagrania, które zaczęło zyskiwać popularność w serwisie X. Jeden z użytkowników przypomniał tę nierówną interakcję, a wpis przyciągnął uwagę Aadita Doshiego, byłego starszego programisty rozgrywki w Rocksteady. Doshi nie pracował jeszcze w studiu przy Batman: Arkham Knight, ponieważ dołączył do firmy w 2018 roku, czyli trzy lata po premierze gry. Mimo to spędził w Rocksteady kilka lat i odszedł dopiero w 2024 roku, więc miał okazję zapytać o tę sprawę osoby, które znały kulisy działania systemu. Zapytałem o to mojego menedżera w Rocksteady, który pracował przy tym systemie. Odpowiedź była znacznie prostsza, niż mogliby zakładać gracze doszukujący się w tej scenie świadomego żartu: Spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: Tak, to błąd. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Doshi dorzucił też krótkie podsumowanie całej sytuacji, które bardzo dobrze oddaje, jak działa fanowska interpretacja podobnych szczegółów: Połowa gry dzieje się w wyobraźni gracza. Co ciekawe, o tym zachowaniu postaci pisano już wcześniej. Według Doshiego gracze odkrywali i komentowali ten „żart” lata temu, a w sieci można znaleźć materiały z 2021 roku, w których pojawiały się podobne spekulacje. Przez długi czas wyglądało więc na to, że Rocksteady celowo zostawiło w grze mały smaczek, który świetnie pasuje do charakterów bohaterów. I właśnie dlatego cała historia jest tak zabawna. Nawet jeżeli technicznie była to usterka, trudno nie przyznać, że działa ona lepiej niż niejeden zaplanowany żart. Robin, który reaguje na zachowanie Batmana, oraz Batman, który uparcie nie zamierza robić tego samego dla Robina, tworzą dynamikę zgodną z tym, jak wielu fanów postrzega tę relację. Młodszy bohater stara się nadążać za mentorem, a mentor pozostaje niewzruszony i skupiony na własnych zasadach. Być może właśnie dlatego błąd nigdy nie został potraktowany jak coś, co koniecznie trzeba naprawić.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.