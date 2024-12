Wielka porażka Amazona z błyskawiczną premierą na Prime Video. Po niecałym miesiącu od kinowego debiutu

Film w Ameryce zarobił zaledwie 85,7 mln dolarów, a na pozostałych rynkach jeszcze mniej, bo tylko 78,8 mln dolarów. Globalnie daje to wynik 164 mln dolarów, który byłby akceptowalny dla produkcji z o wiele mniejszym budżetem. Jednak Czerwona Jedynka kosztowała od 200 do 250 mln dolarów, a sporo pieniędzy Amazon wydał również na marketing i promocje. Studio już wie, że straciło na tym tytule ogromne pieniądze, więc chce dać filmowi drugie życie za sprawą premiery na streamingu.

Amazon ewidentnie przestrzelił ze swoją nową filmową serią, która rozpoczęła się przed miesiącem premierą Czerwonej Jedynki. Produkcja pojawiła się w polskich kinach 8 listopada, a w Ameryce zadebiutowała tydzień później, czyli 15 listopada. Licząc od amerykańskiej daty, minie zaledwie 28 dni do momentu, kiedy film zadebiutuje na platformie Prime Video. Amazon oficjalnie ogłosił, że ich świąteczna propozycja zadebiutuje na platformie już za dwa dni, czyli 12 grudnia. Tak szybka premiera jest wynikiem katastrofalnych wyników finansowych nowego filmu z Dwaynem Johnsonem oraz Chrisem Evansem.

Czerwona Jedynka nie spodobała się krytykom i zebrała bardzo kiepskie recenzje. Na Rotten Tomatoes tylko 31% opinii jest pozywanych, co daje średnią ocenę 4,4/10. Podobnie wygląda to na Metacritic, gdzie średnia nota to 34/100. O wiele lepiej film ocenili widzowie i na Metacritic średnia ocena wynosi 53/100, na IMDb 6,8/10, a na Rotten Tomatoes aż 4,2/5.