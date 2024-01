Wiedźmin szybko otrzyma 5. sezon? Prace ruszyły jeszcze przed startem zdjęć do 4. sezonu

Jeżeli scenarzystom uda się dokończyć pisanie odcinków do piątego sezonu w najbliższych miesiącach, wtedy plan z nakręceniem od razu dwóch sezonów po sobie nadal będzie możliwy do zrealizowania. Zdjęcia do czwartego sezonu Wiedźmina mają potrwać do października 2024 roku, wiec scenariusze do kolejnych odcinków powinny być już gotowe. Plan produkcji przewiduje również krótką przerwę dla obsady i ekipy, więc scenarzyści będą mieli jeszcze więcej czasu, aby dopracować skrypty do odcinków piątego sezonu.

Premiery czwartego sezonu Wiedźmina możemy spodziewać się w 2025 roku.