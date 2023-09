Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia – nadchodzi nowa planszówka w świecie Wiedźmina

CD Projekt RED i Go On Board prezentują kolejną grę planszową dla fanów Wiedźmina. Zapowiedziano zbiórkę i ujawniono kilka szczegółów.

Pod koniec czerwca doczekaliśmy się oficjalnej premiery Wiedźmin: Stary Świat. Okazuje się jednak, że wydawnictwo Go On Board – we współpracy ze studiem CD Projekt RED – pracuje nad kolejną planszówką skierowaną do fanów Wiedźmina. Wczoraj doczekaliśmy się bowiem oficjalnej zapowiedzi gry Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia, czyli karcianki „opartej na kultowych opowieściach” z uniwersum wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia zapowiedziane. Nadchodzi nowa planszówka od twórców gry Wiedźmin: Stary Świat Zgodnie z zapowiedziami w Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia gracze będą mieli okazję wcielić się w bohaterów znanych zarówno z książek, jak i gier CD Projekt RED. W podstawowej wersji dostępne będą bowiem takie postacie jak Geralt, Ciri, Yennefer, Jaskier czy też Vesemir. Każda z nich ma natomiast wyróżniać się zestawem unikalnych zdolności, a zadaniem użytkowników będzie jak najlepsze ich wykorzystanie.

Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia pozwoli graczom „zanurzyć się w różnych fascynujących opowieściach”, a każda z nich ma oferować „unikalne wyzwania narracyjne i strategiczne”. Przed rozpoczęciem zabawy będzie trzeba bowiem wybrać jeden ze scenariuszy, które będą oparte na historiach z książek Andrzeja Sapkowskiego. Każdy z nich ma również wprowadzać do gry własne zasady specjalne i oferować kilka możliwych zakończeń. W podstawowej wersji dostępne będą 3 scenariusze – Strzyga, Krawędź świata oraz Mniejsze zło. Już 19 października 2023 roku na platformie Gamefound ruszy kampania crowdfundingowa gry Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia. W trakcie zbiórki będzie natomiast można odblokować dodatkowe postacie oraz scenariusze. Wówczas mamy również otrzymać więcej informacji na temat nowego projektu przygotowywanego przez wydawnictwo Go On Board we współpracy ze studiem CD Projekt RED.

