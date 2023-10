Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia ogromnym sukcesem. Znamy cenę i termin premiery

W połowie września doczekaliśmy się zapowiedzi Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia , czyli karcianki „opartej na kultowych opowieściach” z uniwersum wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Wczoraj natomiast na platformie Gamefound ruszyła kampania crowdfundingowa nowego projektu wydawnictwa Go on Board i studia CD Projekt RED . Jak można się było spodziewać, nowa gra planszowa osadzona w świecie Wiedźmina cieszy się dużym zainteresowaniem, a pieniądze potrzebne na jej realizację zebrano w niecałe 5 minut.

Planowana polskiej wersji gry planszowej Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia to I. kwartał 2025 roku. Angielskie wydania nowego dzieła Łukasza Woźniaka i wydawnictwa Go On Board mają natomiast wyruszyć do graczy w grudniu 2024 roku. Jeśli jesteście zainteresowani nową planszówką osadzoną w świecie Wiedźmina, to koniecznie zajrzycie na stronę zbiórki na platformie Gamefound, gdzie znajdziecie również więcej szczegółów na temat samej gry.

Na koniec warto dodać, że Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia zaoferuje możliwość zabawy dla 1 do 5 graczy, a pojedyncza rozgrywka ma trwać od 45 do 90 minut. Nowa planszówka Łukasza Woźniaka i wydawnictwa Go On Board – która powstaje we współpracy z CD Projekt RED – przeznaczona jest dla osób powyżej 14. roku życia. Gra dostępna będzie w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim oraz czeskim.