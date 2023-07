Wiedźmin 3 do sprawdzenia za darmo dla abonentów PlayStation Plus Premium

Warto dodać, że obecnie abonenci PlayStation Plus Premium mogą cieszyć się również wersjami demonstracyjnymi m.in. takich tytułów jak A Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077, Dying Light 2: Stay Human, God of War: Ragnarok, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, The Callisto Protocol, czy też The Last of Us Part 1.

Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z next-genowej wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).