Free Play Days – darmowe granie w 4 tytuły. Na liście next-genowy Wiedźmin

Zgodnie z tradycją rozpoczął się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować aż cztery produkcje. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire .

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Tym razem są nimi PGA Tour 2K23, Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna, Meet Your Maker oraz TramSim: Console Edition. Wszystkie cztery tytuły są równocześnie dostępne do zakupienia w znacznie niższych cenach, zaś testować możemy je do poniedziałku 24 lipca do godziny 8:59 czasu polskiego. Warto zaznaczyć, że trzeba posiadać konsolę – Xboksa One lub Xboksa Series X/S; na pecetach oferta nie jest dostępna.

Xbox Free Play Days – gry dostępne do 24 lipca