Wicked trafi na VOD jeszcze w tym roku. To zaskakyjące, biorąc pod uwagę sukces kasowy filmu

Niedawno informowaliśmy, że film Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów szybko trafi na VOD. Teraz podobne wieści odnoszą się do kinowego hitu Wicked. Universal ogłosił, że film pojawi się na VOD już we wtorek, 31 grudnia. Film będzie dostępny m.in. na Apple TV i Google Play, gdzie można go będzie kupić lub wypożyczyć.

Wicked na VOD jeszcze w tym roku

To zaskakująca decyzja, biorąc pod uwagę, że adaptacja musicalu, która zadebiutowała w kinach 20 listopada, osiągnęła globalne wpływy bliskie 600 milionów dolarów, w tym aż 400 milionów z rynku amerykańskiego. Rewelacyjne wyniki finansowe szły w parze z pozytywnymi recenzjami – film na Rotten Tomatos ma wysokie 88 % pozytywnych recenzji. Dotychczas szybka premiera na VOD była przeznaczona dla tych filmów, które nie osiągnęły sukcesu, ale najwyraźniej Universal widzi w tu szansę do pomnożenia zarobków, bo o filmie jest wciąż głośno.