Weteran Call of Duty rusza z nowym projektem. Studio BulletFarm stawia na gry AAA

BulletFarm to studio, które stara się na nowo zdefiniować, co to znaczy tworzyć w przygodowe gry akcji i w nie grać. Produkowanie nowych gier całkowicie od zera to żmudne zajęcie. Poświęcamy czas na tworzenie atrakcyjnych doświadczeń, kreowanych przez rzemieślników, którzy są dumni ze swojej pracy i są jej właścicielami. Nasze gry będą powstawały w rozsądnym czasie i za sprawą odpowiedniej liczby deweloperów. – głosi opis studia na stronie BulletFarm.