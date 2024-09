Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 93%

Jeżeli w ten weekend szukacie tanich gier na PC, to powinniście zerknąć na nowe oferty w sklepie Steam. Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni na platformie Valve znajdziecie mnóstwo gier w ramach weekendowej promocji. W atrakcyjnych cenach znajdziecie takie tytuły, jak Outcast - A New Beginning, Ghostrunner 2, Outward Definitive Edition, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3, Cruasder Kings III, Total War: WARHAMMER III, The Crew 2, Total War: PHARAOH, Call of Duty: Modern Warfare, STAR WARS Jedi: Ocalały, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes oraz Anno 1800.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: