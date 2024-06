Weekendowa promocja na Steam. Masa tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 90%

Jeżeli szukacie tanich gier na PC na ten weekend, to powinniście zerknąć na nowe promocje w sklepie Steam. Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni na platformie Valve znajdziecie masę gier w ramach najnowszych wyprzedaży. W atrakcyjnych cenach znajdziecie takie tytuły, jak Street Fighter 6, Sniper Elite 5, BROK the InvestiGator, Easy Red 2, MechWarrior 5: Mercenaries, TopSpin 2K25, RUNNING WITH RIFLES, House Flipper 2, Metro Exodus, Mafia: Edycja Ostateczna, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, System Shock, czy Dune: Spice Wars.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: