Neil Druckmann myśli o emeryturze? Reżyser serii The Last of Us o swojej potencjalnej przyszłości

Wygląda na to, że reżyser serii The Last of Us, Neil Druckmann, powoli zaczyna myśleć o emeryturze.

Wczoraj na kanale znanego pod pseudonimem Logic rapera pojawił się nowy odcinek jego podcastu pod tytułem Logically Speaking. Tym razem gościem odcinka był Neil Druckmann, czyli reżyser niezwykle popularnej serii The Last of Us. W wywiadzie Druckmann przyznał, że zaczął poważnie myśleć o swojej przyszłości oraz o tym, kiedy przestanie tworzyć gry (podajemy za Video Games Chronicle). Neil Druckmann zaczyna myśleć o emeryturze? Gdy został zapytany o to, czy widzi siebie tworzącego gry tak długo jak to tylko możliwe, reżyser stwierdził, iż ostatnio „naprawdę podobała mu się” praca nad innymi kreatywnymi projektami, takimi jak chociażby serial telewizyjny The Last of Us:

Myślę, że nie widzę siebie robiącego to w nieskończoność na taką skalę. To po prostu dużo i wiele kosztuje. Zarządzanie tyloma ludźmi i wieloma studiami na całym świecie jest bardzo stresujące. Podobnie jak wspomniany raper, Druckmann odnosi wrażenie, iż wkracza w nową fazę swojego życia, w której jego dzieci są dla niego priorytetem: (...) ja jestem w podobnym miejscu, w którym moje dzieci są numerem jeden. Wiem, że szczególnie moja córka ma teraz 13 lat i czuję, że życie ją ode mnie odciąga. Wiem, że czas jest ograniczony, więc jest dla mnie bardzo cenny i nie chcę go marnować, gdy chcą spędzać czas ze mną, a to jest numer jeden. (...) Jestem właśnie w takim momencie mojego życia, w którym zaczynam się zastanawiać: jaki jest koniec? Kiedy nadejdzie czas? Druckmann jest wielkim fanem Quentina Tarantino i jest jedną z (prawdopodobnie bardzo) wielu osób, które chętnie dowiedzą się, czy reżyser Pulp Fiction będzie trzymał się swoich publicznych komentarzy na temat nakręcenia nie więcej niż 10 filmów. Według reżysera The Last of Us jest to możliwe, ale wówczas najprawdopodobniej przyjdzie czas na inne kreatywne twory: Mógłbym więc zobaczyć siebie, jak przechodzę do czegoś, co jest bardziej stonowane i mniej stresujące, ale równocześnie nadal pozwala mi mieć kreatywne ujście. Ale wiesz, zacząłem myśleć o tym, ile jeszcze tych gier mam w sobie i nie jest ich zbyt wiele.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, zdaniem Druckmanna zarówno studio Naughty Dog, jak i on sam padli ofiarą własnego sukcesu od czasu premiery Uncharted 2 w 2009 roku: Uncharted 2 sprawiło mi najwięcej frajdy podczas tworzenia wszystkich gier, nad którymi pracowałem, ponieważ Uncharted 1 pokochało wiele osób, ale nie był to wielki sukces. Gra odniosła wystarczający sukces, by uszczęśliwić Sony, zarobiliśmy wystarczająco dużo pieniędzy. Ale w przypadku Uncharted 2 czuliśmy, że mamy coś naprawdę wyjątkowego, jakbyśmy wszyscy o tym wiedzieli i wiedzieliśmy, że lecimy pod radarem i nikt nie będzie oczekiwał tego, co mamy zamiar dostarczyć. Pamiętam też, że spędzaliśmy późne noce grając w multiplayer i było po prostu koleżeństwo i nie było stresu, a potem wszystko było niesamowicie stresujące, po Uncharted 2, ponieważ teraz nie latasz już pod radarem, teraz wszyscy oczekują, że coś będzie świetne. I musisz pomyśleć: “jak sprawić, by było świetnie i jak zrobić to w sposób, który nie sprawia wrażenia, że po prostu się powtarzamy?” Więc zawsze musisz się starać, by było to zarówno świetne, jak i zupełnie nowe, co jest niezwykle trudnym zadaniem. Nie wiadomo więc, jak na jak długo Neil Druckmann zamierza jeszcze pozostać w branży – czas pokaże.