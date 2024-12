Ważna postać wróci w Avengers: Doomsday. Wcześniej została uśmiercona

Niedawno poznaliśmy kilka pierwszych postaci, a przy tym aktorów, którzy pojawią się w Avengers: Doomsday, czyli piątej odsłony słynnej superbohaterskiej serii. Obok Roberta Downeya Jr., obsady Fantastycznej Czwórki, Thunderbolts*, czy Spider-Mana Toma Hollanda, w filmie nie zabraknie również Chrisa Evansa, który wcieli się w nieznaną jeszcze postać. Najnowsza obsadowa zapowiedź może dawać wskazówki, że będzie to Steve Rogers. To wszystko dlatego, że w Avengers: Doomsday do roli Peggy Carter powróci Hayley Atwell.

Peggy Carter powróci w Avengers: Doomsday

Chociaż Peggy Carter pożegnaliśmy jeszcze w Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów z 2016 roku, to aktorka miała okazję wrócić do swojej roli w Avengers: Koniec gry. Były to jednak sceny rozgrywająca się w przeszłości. Obecnie nie jest jasne, jaką rolę odegra Atwell w nowej części serii i jaki będzie miało to związek z ewentualnym pojawieniem się dawnego Kapitana Ameryki.