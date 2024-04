Watch Dogs jest „martwe i pogrzebane”. Ubisoft rzekomo porzucił swoją serię

Dlaczego Ubisoft zdecydował się podjąć taką decyzję? Według „j0nathana” przyczyną jest komercyjne porażka Watch Dogs: Legion . Na oficjalne informacje na temat przyszłości serii Watch Dogs będzie trzeba jeszcze nieco poczekać. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na premierę nowej odsłony wspomnianego cyklu.

Na koniec przypomnijmy, że Watch Dogs: Legion dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja Watch Dogs: Legion – Londyn pełen hakerów-amatorów.

