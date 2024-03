Watch Dogs doczeka się filmowej ekranizacji. Poznaliśmy aktorkę, która wcieli się w główną rolę

Studio New Regency ogłosiło nawiązanie współpracy z Ubisoftem na produkcję ekranizacji gry Watch Dogs. Popularna seria gier od francuskiego dewelopera doczeka się filmu, który będzie rozgrywał się w tym samym świecie, co trzy dotychczasowe produkcje. Oznacza to, że nie będzie to adaptacja historii znanej z którejkolwiek z gier.

Watch Dogs otrzyma filmową adaptację z gwiazdą horroru Mów do mnie!

Główną gwiazdą widowiska będzie Sophie Wilde, która najbardziej znana jest z roli w zeszłorocznym horrorze „Mów do mnie!”. Aktorkę mogliśmy oglądać również w serialach „Wszystko, teraz!” i „Chłopiec pochłania wszechświat” od Netflixa.