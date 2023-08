Warhammer 40,000: Space Marine 2 na nowym gameplayu. Zobaczcie brutalną walkę

Z okazji targów gamescom 2023 do sieci trafiły kolejne fragmenty rozgrywki z Warhammer 40,000: Space Marine 2

Na Summer Games Fest 2023 zaprezentowano nowy gameplay trailer z Warhammer 40,000: Space Marine 2 . Jak można się było spodziewać, firma Focus Entertainment oraz deweloperzy ze studia Saber Interactive zabrali również wspomnianą produkcję na targi gamescom 2023, dzięki czemu do sieci trafiły nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącej gry akcji skierowanej do fanów uniwersum Warhammera 40,000. Najnowszy gameplay Warhammer 40,000: Space Marine 2 pokazuje dynamiczną i brutalną walkę z hordami Tyranidów.

Udostępniony przez IGN gameplay pozwala również zobaczyć, jak wygląda zabawa w trybie kooperacji. Zgodnie z zapowiedziami w Warhammer 40,000: Space Marine 2 będziemy mogli zaprosić do wspólnej zabawy maksymalnie dwóch znajomych. Tymczasem rzućcie okiem na najnowsze fragmenty rozgrywki i dajcie znać, czy czekacie na wspomnianą produkcję.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery nie jest jednak znana. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części serii, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Warhammer 40,000: Space Marine – recenzja.