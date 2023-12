Wanted Man – zwiastun. Dolph Lundgren wyreżyseruje nowy film akcji

Travis Johansen (Dolph Lundgren) to starzejący się detektyw, którego przestarzałe metody policyjne przysporzyły wydziałowi ostatnio problemów wizerunkowych. Zostaje wysłany do Meksyku w celu ekstradycji świadka (Christina Villa) w sprawie morderstwa dwóch agentów DEA. Niestety rzeczywistość okazuje się dużo bardziej skomplikowana, kiedy okazuje się, że źli ludzie po obu stronach granicy urządzają na nich polowanie. Policjant musi zdecydować, komu zaufać.

Warto przypomnieć, że nie jest to debiut reżyserski słynnego aktora. Gwiazdor w ciągu ostatnich 20 lat nakręcił kilka innych filmów akcji (The Defender, The Russian Specialist, Missionary Man, Command Performance i Castle Falls), ale nie były to widowiska wysokich lotów, a więc popadły w zapomnienie.