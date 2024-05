W Titan Quest 2 zapolujemy na mityczne bestie. Nowe screeny z gry

Titan Quest 2 został oficjalnie zapowiedziany jeszcze w sierpniu ubiegłego roku. THQ Nordic wciąż nie wyznaczyło daty premiery nowego hack&slasha, ale studio Grimlore Games regularnie publikuje aktualizacje prac nad grą. Najpierw opowiedzieli o ręcznym tworzeniu całego świata, a w marcu omówili frakcję ichthianów. Wspomnieli wtedy, że nie wszyscy przeciwnicy, z którymi będziemy mogli się zmierzyć, będą tworzyć swoje frakcje. Pojawią się więc bossowie, którzy będą samodzielnie próbować pokonać postać gracza. Wśród nich nie zabraknie mitycznych bestii, takich jak gryf i hipokamp.

Titan Quest 2 z prezentacją pierwszych mitologicznych bestii

Deweloperzy przedstawili dwie wspomniane bestie, które będą jednymi z minibossów w Titan Quest 2. Na poniższych grafikach, jak również nowych screenach, możemy zobaczyć, jak prezentuje się gryf, czyli hybryda lwa i orła, która poluje na owce, kozy, a nawet dziki. Dla początkującego greckiego bohatera będzie to dobry sprawdzian, aby udowodnić swoją siłę. W walce gryf może wzbić się w powietrze i wykonać potężny atak. Jest to zwinne stworzenie, więc wymaga odpowiedniego podejścia. Twórcy zaznaczyli, że to pierwszy i zarazem najłatwiejszy miniboss, którego spotkamy podczas przygody.