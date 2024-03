W Dragon's Dogma 2 grają prawdziwe tłumy. Ogromna popularność gry na Steam

Najnowsze RPG akcji od Capcomu zadebiutowało już na rynku. Dragon’s Dogma 2 spotkało się z ciepłym odbiorem wśród krytyków, jednak nie zabrakło kontrowersji związanych z mikrotransakcjami. Choć aktualnie jedynie 40% z ponad 7 tysięcy opinii na Steamie jest pozytywnych, gra przyciągnęła do siebie prawdziwe tłumy użytkowników platformy Valve.

W ciągu ostatnich 24 godzin licznik wskazywał w najgorętszym momencie liczbę ponad 184 tysięcy graczy. W momencie pisania tego tekstu jest to natomiast 134 tysiące jednocześnie spędzających czas w produkcji Capcomu osób. Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB , w Dragon’s Dogma 2 grają prawdziwe tłumy użytkowników Steama.W momencie pisania tego tekstu jest to natomiast 134 tysiące jednocześnie spędzających czas w produkcji Capcomu osób.

Trzeba przyznać, że rezultat może robić wrażenie i potwierdza solidny debiut gry na rynku pod względem zainteresowania ze strony graczy. Nie zmienia to jednak faktu, że aktualnie odbiór tytułu na Steamie jest „mieszany”, co ma związek ze wspomnianą wyżej, kontrowersyjną decyzją Capcomu o umieszczeniu w produkcji mikrotransakcji, określanych przez niektórych graczy jako „pay to win”. Gra jest natomiast dostępna na platformie Valve w cenie 295,01 zł.