Pierwsze recenzje gry Dragon's Dogma 2. Czy warto było czekać aż 12 lat?

Jak zatem widać, Dragon’s Dogma II nie jest grą dla wszystkich. Sądzę jednak, że wszyscy fani RPG-ów akcji powinni dać jej szansę. A zwłaszcza ci, którzy preferują nieco bardziej staroszkolne podejście do rozgrywki bez konieczności odhaczania kolejnych znaczników na mapie, ale za to z niesamowitymi poczuciem przygody. Tutaj każda wędrówka, czy to na dłuższą, czy też na krótszą odległość może zaoferować nam albo powtórkę z rozrywki, albo niezapomniane przeżycie. Dragon’s Dogma II to jedna wielka niewiadoma i w tym tkwi bezsprzecznie największa siła produkcji Capcomu. Nie licząc oczywiście fenomenalnego systemu walki, licznych opcji w zakresie rozwoju postaci czy bardzo dobrej grafiki. Brać i grać, najwyżej się odbijecie, ale nie będziecie mogli powiedzieć, że nie spróbowaliście.