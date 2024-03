W Avengers: Secret Wars dojdzie do wzruszającego ponownego spotkania. TEN bohater naprawdę powróci?

Marvel powoli próbuje wygrzebać się z góry problemów, które nawarstwiły się przez ubiegłe lata. W tym celu studio opóźniło wiele swoich filmów, w tym dwie zapowiedziane części Avengersów. Piąta część przygód superbohaterskiej drużyny powoli jest rozwijana, więc pojawiają się doniesienia, kto może wejść w skład nowej grupy. Marvel ma również pracować nad Avengers: Secret Wars, a ich planem jest doprowadzenie do wzruszającego ponownego spotkania między ulubieńcami fanów.

UWAGA! Poniżej znajdują się potencjalne spoilery do Avengers: Secret Wars

Scooper MyTimeToShineHello ujawnił informację, że Marvel planuje przywrócić w filmie ulubionego superbohatera. Już wcześniej pojawiały się plotki, że Robert Downey Jr. powróci do roli Iron Mana i wygląda na to, że tak się stanie w Avengers: Secret Wars. Scooper dodał, że w filmie ma dojść do ponownego spotkania Tony’ego Starka z Peterem Parkerem.