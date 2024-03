Jaki będzie skład nowych Avengersów? Znaczące zmiany względem poprzedniej drużyny

Po skazaniu Jonathana Majorsa Marvel ma problem z Avengers 5, w którym aktor miał odgrywać kluczową rolę jako Kang Zdobywca. Według niedawnych doniesień studio wciąż zamierza wykorzystać tę postać w nowym filmie o superbohaterskiej drużynie, ale nie będzie to jedyny antagonista, z którym przyjdzie się zmierzyć Kapitanowi Ameryce, czy Doktorowi Strange’owi. Do premiery filmu pozostało jeszcze trochę czasu, ale fani już teraz zastanawiają się, jak wyglądać będzie skład Avengersów w ich nowym filmie. Podpowiedzią może być ostatni komentarz Alexa Pareza z The Cosmic Circus, który dał jasne wskazówki, czego widzowie mogą się spodziewać.

Avengers 5 – jaki skład drużyny?

Dziennikarz przyznaje, że obecnie bohaterowie są rozsiani po swoich własnych seriach, jak chociażby Kapitan Ameryka, który będzie miał swój własny zespół, tworzony z nowym Falconem. Z kolei Bucky Barnes znajdzie się z wieloma drugoplanowymi postaciami w Thunderbolts, Thor przebywa poza światem ludzi, a Doktor Strange podróżuje z Cleą. Z kolei Scarlet Witch, czy Vision obecni uznawani są za zmarłych, a Hawkeye przeszedł na emeryturę. Wśród aktywnych Avengersów, w tej chwili można wyróżnić jedynie Kapitan Marvel, Hulka, Wonga, Shang-Chi i Kate Bishop.