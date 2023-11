Oryginalna drużyna Avengers powróci? Marvel chce przywrócić Iron Mana i Czarną Wdową

Od dawna w sieci krążą plotki, w którym Marvel Studios ma planować przywrócenie Roberta Downeya Jr. i Scarlet Johansson do swoich superbohaterskich ról. Wydawało się, że będzie to możliwe dopiero po restarcie uniwersum, które ma nastąpić po premierze Avengers: Secret Wars, ale serwis Variety ujawnił, że może odbyć się to wcześniej. Jednym z planów Kevina Feige’a na poprawę MCU jest stworzenie nowych Avengersów z oryginalną drużyną bohaterów.

Avengers – Marvel chce nowy film z oryginalną obsadą

Prezes Marvela rozważa pewne drastyczne kroki, aby znów zachęcić widzów do oglądania produkcji z MCU. Feige i spółka zdają sobie sprawę, że duża grupa fanów chce powrotu Iron Mana, Czarnej Wdowy i Kapitana Ameryki. Variety ujawniło, że planem studia jest nakręcenie filmu o Avengersach z obsadą znaną z pierwszego filmu, a więc możemy spodziewać się powrotu Roberta Downeya Jr., Chrisa Evansa, Scarlet Johansson, Chrisa Hemswortha, Marka Ruffalo i Jeremy’ego Rennera.