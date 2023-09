Viaplay znika z Polski. Poznaliśmy termin końca działalności platformy

Według medialnych doniesień Canal+ będzie starał się odzyskać pełne prawa do Premier League, czyli najwyższej klasy angielskich rozgrywek. Z kolei Polsat zamierza przejąć transmisję meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji Europa. Przypomnijmy, że firma posiada już prawda do Ligi Mistrzów, a teraz może skompletować wszystkie europejskie puchary.

Do rozdzielenia pozostaną jeszcze licencje na wyścigi Formuły 1 oraz gale KSW. Nie wiadomo również, co stanie się z filmami i serialami, które ekskluzywnie znalazły się na platformie Viaplay. Możemy podejrzewać, że część z obecnej oferty tytułów trafi do innych platform, zaś niektóre przestaną być w ogóle dostępne.