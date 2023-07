Viaplay jednak uratowane? Canal+ przejęło część udziałów korporacji

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o niespodziewanej decyzji wycofania platformy Viaplay z kilku światowych rynków, wśród których znalazła się m.in. Polska. Sytuacja jest dość niejasna, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę lakoniczny komunikat polskiego oddziału, który zachęca do korzystania z platformy i zapewnia, że gdyby coś miało się zmienić to zostaniemy o tym poinformowani. Teraz w sieci pojawiła się kolejna wiadomość – również sugerująca, że prawdopodobnie nie warto martwić się na zapas.

Viaplay uratowane? CANAL+ przejął część udziałów skandynawskiej korporacji

przejęciu 12% udziałów w Grupie Viaplay: Na oficjalnym koncie Grupy CANAL+ w serwisie społecznościowym Twitter (podajemy za Rzeczpospolitą ) pojawił się wpis, w którym poinformowano o

