Venom 3 na nowym zdjęciu z planu. Jeden szczegół nawiązuje do Spider-Mana

Zdjęcie może ujawniać pewien ważny szczegół, który zdradzi czas akcji filmu w stosunku do poprzedniej części.

Prace na planie do Venoma 3 wciąż trwają. Na początku marca Tom Hardy udostępnił nowe zdjęcie na swoim Instagramie, na którym pojawił się w otoczeniu czterech osób z ekipy produkcyjnych, w tym reżyserką Kelly Marvel. Najbardziej na zdjęciu zastanawia koszulkę, którą aktor ma na sobie założoną. Identyczną miał w scenie po napisach ze Spider-Man: Bez drogi do domu.

Jak wiemy z trzeciej części Spider-Mana Eddie Brock powrócił do swojego świata. Najwidoczniej twórcy odniosą się do tamtej sceny i film rozpocznie się na chwilę po scenie po napisach ze Spider-Man: Bez drogi do domu.