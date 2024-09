Venom 3 na kolejnym materiale. Pierwsza prezentacja nowego złoczyńcy

Premiera Venoma 3 zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze w sierpniu ekipa pracowała na planie dokrętek, gdzie kręcono nowe sceny. Mogło to zmartwić fanów, czekających na trzecie i zarazem ostatnie przygody Eddiego Brocka i jego symbionta. Nic jednak nie wskazuje na to, że Sony zamierza opóźnić premierę swojego potencjalnego hitu i właśnie wypuścili kolejną zapowiedź, tym razem skierowaną do hiszpańskojęzycznych widzów. Zawiera ona jedną niespodziankę, którą nie widzieliśmy w poprzednich zwiastunach.

Venom 3 – zaprezentowany nowy symbiont

Na poniższym materiale możemy zobaczyć nowego symbionta, który będzie jednym z głównych przeciwników dla Venoma. Wciąż nie wiadomo, czy jest to Toxin, który przejmie władzę nad ciałem skorumpowanego detektywa Pata Mulligana, czy też to Lasher. Drugi z antagonistów został wprowadzony w czwartym numerze komiksu Venom: Lethal Protector jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wspomniany wyżej teaser Venoma: Ostatni taniec, jak i zdjęcie samego symbiontu zobaczycie poniżej.