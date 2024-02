Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 na rozgrywce. Zobaczcie nowy gameplay

Zgodnie z obietnicą The Chineese Room opublikowało nieco bardziej szczegółową prezentację nadchodzącej kontynuacji kultowego RPG-a z 2004 roku.

Na początku grudnia twórcy Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 przedstawili czwarty wampirzy klan. Deweloperzy ze studia The Chineese Room zapowiadali wówczas również, że w na początku 2024 roku wspomniana produkcja doczeka się nieco bardziej szczegółowej prezentacji. Okazuje się, że zespół nie rzucał słów na wiatr. Wczoraj do sieci trafił bowiem obszerny materiał wideo poświęcony nadchodzącej kontynuacji kultowego RPG-a z 2004 roku.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 z obszerną prezentacją. The Chineese Room pokazuje nowe fragmenty rozgrywki

W materiale udostępnionym przez The Chineese Room możemy przyjrzeć się umiejętnościom postaci należącej do Brujah. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami członków wspomnianego klanu wyróżnia nadnaturalna siła oraz szybkość. W zaprezentowanych przez deweloperów fragmentach rozgrywki nie brakuje natomiast krwawych starć z oponentami.