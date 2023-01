Valorant – nowa mapa zaprezentowana na trailerze

Mamy dobre wieści dla graczy Valorant. Deweloperzy z Riot Games podzielili się nowym wideo prezentującym mapę, o którą już wkrótce wzbogaci się gra. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Co nowego w Valorant?

Najnowsza mapa zatytułowana została Lotus. Za sprawą tej lokacji przeniesiemy się do Indii. Zawartość trafi do gry wraz z nadciągającą aktualizacją, którą opatrzono numerem 6.00. Jej debiut zaplanowano na 10 stycznia.



Warto wspomnieć, że wraz z aktualizacją rozpocznie się kolejny etap zmagań sezonowych – Odcinek 6: Objawienie. Łatka poprawi również sporo pomniejszych błędów. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat Objawienia, to poniżej znajdziecie zwiastun zapowiadający odcinek.



Przypomnijmy, że Valorant jest dostępne wyłącznie na PC. Produkcja zadebiutowała na rynku 2 czerwca bieżącego roku.

Prezentacja mapy Lotus

Zwiastun odcinka 6