Until Then już dostępne na PlayStation 5 i PC. Przygodówka dla wielbicieli stylu retro. Zwiastun premierowy

Until Then jest już dostępne dla graczy PC oraz posiadaczy konsoli PlayStation 5. Wystylizowana na grę retro przygodówka otrzymała również nowy zwiastun.

Until Then to kinowa gra przygodowa typu side-scrolling. Opowiada dziwną i intrygującą historię dociekliwych uczniów szkół średnich o skomplikowanych życiorysach. Gracze będą mogli eksplorować i poruszać się po różnych środowiskach czerpiących inspirację z prawdziwych lokalizacji na Filipinach.

Grający wciela się w zwykłego nastolatka Marka Borję i będzie uczestniczył w jego codziennym życiu - takie jak szkoła, ćwiczenia na pianinie, prace domowe i czas spędzany z przyjaciółmi. Niestety przewrotny los przewróci jego życie do góry nogami. Grający musi odkryć tajemniczy powód zmiany, zanim wszystko będzie stracone.

Przygodówka Until Then już dostępna. Jest zwiastun premierowy

W trakcie przygód spotkamy wielu rówieśników głównego bohatera, a także rozegramy wiele minigier. Wszystko to ma wpływ na dalsze wydarzenia.