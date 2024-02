Until Dawn – porównanie grafiki PlayStation 4 vs PlayStation 5

Jeden z youtuberów opublikował w sieci film, porównujący jakość oprawy graficznej Until Dawn w wersji oryginalnej z PlayStation 4 i tym co pokazano w pierwszej zapowiedzi na PlayStation 5 .

Remake Until Dawn będzie działać na silniku Unreal Engine 5. Gra otrzyma nowy system oświetlenia i będzie obsługiwała ray tracing. Według twórców RT poprawi cienie postaci w grze. Dodatkowo dostępny będzie tryb kamery z perspektywy trzeciej osoby. Gracze mogą spodziewać się także kontekstowych animacji ruchu postaci.

Oglądając poniższy film można odnieść wrażenie, że rzeczywiście jest postęp – lepsze oświetlenie, tekstury i włosy postaci. Wygląda na to, że twórcy zdecydowali się pozostawić takie same przerywniki filmowe, jak w wersji oryginalnej, ale oczywiście zostaną one poddane liftingowi.

Until Dawn - tak może wyglądać nowa gra Sony

Z informacji opublikowanej przez Sony wynika, że Until Dawn w wersji na PlayStation 5 i PC powinniśmy spodziewać się jeszcze w tym roku. W przypadku wersji na komputery, dobrze byłoby poznać jeszcze wymagania jakie postawi przed nimi ta gra.