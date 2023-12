Universal rezygnuje z wydawania w Polsce swoich filmów na płytach. Czyżby triumf streamerów?

Z półek w sklepach znikną wszystkie płyty DVD, Blu-Ray i 4K-UHD sygnowane logiem tej wytwórni. O zaistniałej sytuacji poinformowała firma Galapagos Films, która od wielu lat była w naszym kraju przedstawicielem i dystrybutorem filmów amerykańskiego partnera.

Universal Pictures Home Entertainment wycofuje się z polskiego rynku

Co to oznacza dla zwykłych wielbicieli kina? W największym skrócie tyle, że od 1 stycznia nie będą tworzone polskie wersje językowe filmów i seriali dystrybuowanych przez Universal Pictures Home Entertainment, które trafiały do naszych domów za pośrednictwem przeróżnych nośników fizycznych. Z półek mogą zniknąć również starsze wydawnictwa, albo będą dostępne jedynie do wyczerpania zapasów i nie będą wznawiane.

