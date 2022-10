Unholy – polski horror z akcją w Europie Wschodniej na 16-minutowej rozgrywce

Unholy to pierwszoosobowy horror, w którym matka ma poszukiwać zaginionego dziecka. Będziemy tropić poszlaki i rozwiązywać zagadki. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku The Medium od Bloober Team, tytuł zaoferuje dwie równoległe rzeczywistości: postsowieckie miasto w Europie Wschodniej i nadnaturalny, groteskowy świat rządzony przez kastę kapłanów.

Data premiery Unholy

Nagranie przedstawia eksplorację i interakcję z postaciami niezależnymi. Trzeba przyznać, że gra wygląda bardzo dobrze. Generalnie Unholy powstaje w środowisku Unreal Engine 4. A jeśli chodzi o datę premiery, to dokładnej na razie nie znamy. Wiadomo jedynie tyle, że debiut horroru planowany jest na 2023.