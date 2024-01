Ultros – psychodeliczna metroidvania na barwnym trailerze

Gry z gatunku metroidvania w najbliższym czasie mogą wzbudzać więcej uwagi. Wszystko za sprawą niezwykle udanej premiery Prince of Persia: The Lost Crown. Najnowsza odsłona Księcia Persji przygotowana przez Ubisoft pozytywnie zaskoczyła graczy, co udowadniają wysokie recenzje. Tym razem chcielibyśmy zaprezentować Wam jednak propozycję od niezależnego artysty i twórcy znanego jako El Huervo. Projekt, nad którym obecnie pracuje, zatytułowany został Ultros i jest to platformówka skąpana w psychodelicznej oprawie. Próbkę możecie zobaczyć na poniższym trailerze.

Ultros skrywa w sobie masę potencjału

Ultros przyciąga uwagę oprawą graficzną i bez wątpienia jest to element, dzięki któremu łatwo zapamiętać tę produkcję. Akcja gry przeniesie nas do wielowymiarowego otoczenia, które pełne jest niecodziennych, tętniących życiem krajobrazów. Warto dodać, że El Huervo pracował wcześniej chociażby nad Hotline Miami.



Oczywiście, podczas zabawy nie zabraknie akcji charakterystycznej dla platformówek i metroidvani. Przygotować należy się również na wymagające starcia z obcymi formami życia. Odskocznią od dynamicznych potyczek ma być natomiast możliwość uprawy roślin.



Ultros zadebiutuje na rynku już 13 lutego, a gra będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5.