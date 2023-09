UFC 5 zobaczymy już jutro. EA zaprasza na prezentację i pokazuje główne gwiazdy

Pod koniec sierpnia wyciekła dokładna data premiery UFC 5 od EA Sports. Dodatkowo do sieci trafiło sporo szczegółów na temat nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów MMA. Electronic Arts zapowiadało natomiast w lipcu, że pełnoprawna prezentacja wspomnianego tytułu odbędzie się we wrześniu. Okazuje się, że amerykańska firma nie rzucała słów na wiatr. Wydawca poinformował bowiem, że już jutro gracze będą mieli okazję zobaczyć pierwszy zwiastun UFC 5.

UFC 5 nadchodzi. Electronic Arts pokazuje okładki i zaprasza na prezentację gry

Na oficjalnym profilu EA Sports UFC na portalu społecznościowym X zapowiedziano, że prezentacja UFC 5 odbędzie się jutro – 7 września – o 17:00 czasu polskiego. Wówczas na kanale wspomnianej marki na YouTube pojawi się pierwszy zwiastun nowej produkcji skierowanej do fanów MMA. Materiał z pewnością pozwoli sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji.