EA Sports UFC 5 zapowiedziane. Electronic Arts zaprasza na prezentację gry

Dobre wieści dla wszystkich miłośników MMA. Electronic Arts potwierdziło, że pracuje nad EA Sports UFC 5, czyli kolejną odsłoną serii skierowaną do fanów wspomnianej dyscypliny sportowej . Amerykańska firma nie podzieliła się jednak żadnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji. Wydawca szykuje się bowiem do prezentacji, na którą niestety trzeba będzie nieco poczekać.

Plotki o EA Sports UFC 5 pojawiały się już w zeszłym roku. Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował wówczas, że gra ma zadebiutować latem 2023 roku, a Electronic Arts zdecydowało się odłożyć na bok reboot serii Fight Night, by w pełni skupić się na przygotowaniu produkcji skierowanej do fanów MMA.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii EA Sports UFC, czyli EA Sports UFC 4, zadebiutowała na rynku w 2020 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry EA Sports UFC 4. Czasem mniej znaczy lepiej.

