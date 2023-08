UFC 5 wycieka do sieci. Poznaliśmy datę premiery i szczegóły gry od EA Sports

Wygląda na to, że nadchodząca odsłona serii EA Sports UFC będzie bardziej krwawa i brutalna.

Na początku lipca doczekaliśmy się zapowiedzi EA Sports UFC 5. Electronic Arts nie podzieliło się jednak wówczas żadnymi konkretami na temat wspomnianej produkcji. Amerykańska firma poinformowała jedynie, że pełnoprawna prezentacja nowej gry skierowanej do miłośników MMA odbędzie się we wrześniu. Tymczasem do sieci wyciekło kilka szczegółów dotyczących UFC 5, w tym m.in. potencjalna data premiery.

UFC 5 z premierą w październiku? Do sieci wyciekły szczegóły na temat nowej gry EA Sports

Nowymi szczegółami na temat UFC 5 podzieliła się redakcja Insider Gaming. Z informacji przekazanych przez wspomniany serwis wynika, że nowa produkcja EA Sports skierowana do miłośników MMA zadebiutuje 27 października 2023 roku wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Użytkownicy komputerów osobistych – podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon serii – będą musieli obejść się smakiem.