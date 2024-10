Udostępniono 6 nowych gier w ramach Amazon Prime Gaming. Znamy pełną listę

Jak co miesiąc, w ramach Amazon Prime Gaming możemy otrzymać dostęp do wielu produkcji. Jakiś czas temu poznaliśmy całą listę 28 gier, a dzisiaj będziemy mogli zagrać w sześć kolejnych. Z okazji odbywającego się w tym miesiącu Halloween zobaczymy kilka tytułów nawiązujących do tego święta. Warto dodać, że abonament jest częścią usługi Amazon Prime, która kosztuje 49 złotych rocznie. Istnieje możliwość wykupienia tylko pierwszej wymienionej subskrypcji, jednak trzeba za to zapłacić około 27 złotych miesięcznie.

Amazon Prime Gaming – nowe gry już dostępne

Osoby korzystające z usługi Amazon Prime Gaming mogą już sprawdzić większość gier, jakie zostaną udostępnione w tym miesiącu, lecz na niektóre z nich musimy poczekać do 31 października. Poprzednio otrzymywaliśmy wiele interesujących tytułów, takich jak DOOM Eternal, Tomb Raider: Legend oraz BioShock Remastered. Oto lista gier, które pojawiły się dzisiaj w usłudze: