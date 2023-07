Ubisoft wyda 10 gier w tym roku fiskalnym. Firma wspomina o „dużej” produkcji

W najbliższym czasie gracze nie będą mogli narzekać na brak nowych gier od Ubisoftu. Już we wrześniu ukaże się The Crew Motorfest, w październiku zadebiutują natomiast Assassin’s Creed Mirage i Just Dance 24, a nieco później – bo na początku grudnia – do sprzedaży trafi Avatar: Frontiers of Pandora. Francuska firma szykuje jednak znacznie więcej atrakcji, ponieważ do końca marca 2024 roku zamierza dostarczyć na rynek łącznie aż 10 produkcji.

Ubisoft zamierza wydać 10 gier do końca marca 2024 roku

O swoich planach Ubisoft poinformował w ostatnim raporcie finansowym. Jeszcze w tym roku fiskalnym francuska firma zamierza wydać wspomniane The Crew Motorfest, Assassin’s Creed Mirage, Just Dance 2024 i Avatar Frontiers of Pandora, a także takie tytuły jak Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, Prince of Persia The Lost Crown, Skull & Bones oraz XDefiant. Nietrudno policzyć, że wymieniono jedynie 9 z 10 zaplanowanych tytułów.